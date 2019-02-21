الصّين ترغب في إبقاء علاقات وثيقة مع إيران

أخبار الآن | بكين - الصّين (رويترز)

في تحدٍّ للمجتمع الدولي، أعلنت الصين أنها ستبقي علاقاتها الوثيقة مع إيران مضيفة أن تلك العلاقات لم تتغير بغض النظر عن الموقف الدولي.

وصرّح الرئيس الصيني شي جين بينغ أنّه مهما تغير الموقف الدولي والإقليمي , فإن عزم الصين على تنمية شراكة استراتيجية شاملة مع إيران لن يتغير.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان صدر يوم الخميس إن خلال اجتماعه مع رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني يوم الأربعاء قال شي إن البلدين بينهما صداقة قديمة خضعت لاختبارات.

وأضاف شي أن على الصين وإيران تعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة ومواصلة دعم بعضهما البعض فيما يتعلق بالمصالح الأساسية وبواعث القلق الكبرى.

ومضى قائلا إن الصين تؤيد التعاون بين الشركاء الدوليين والإقليميين للإسراع بوضع الشرق الأوسط على طريق الاستقرار والتنمية.

وقال شي ”ندعم إيران في لعب دور بناء للحفاظ على السلام والاستقرار بالمنطقة ونرغب في التواصل والتنسيق عن كثب على صعيد القضايا الإقليمية“.

وفي بكين رافق وزير النفط بيجن نامدار زنغنه لاريجاني بالإضافة إلى وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي اجتمع مع نظيره الصيني يوم الثلاثاء.

ورفض حلفاء واشنطن الأوروبيون الرئيسيون قرارا اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي بالتخلي عن الاتفاق النووي الإيراني الذي شمل الصين وروسيا وأدى إلى رفع العقوبات الدولية عن إيران مقابل الحد من أنشطة برنامجها النووي.

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