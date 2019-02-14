بومبيو: عدوان إيران في المنطقة خطر حقيقي

أخبار الآن | وارسو – بولندا (رويترز)

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي إن التحديات لن تبقى في الشرق الأوسط بل ستتجه إلى أوروبا والغرب.

بومبيو أضاف أن العدوان الإيراني في المنطقة هو خطر حقيقي، آملاً بأن يؤسس مؤتمر وارسو للاستقرار في الشرق الأوسط، مضيفاً أن بلاده تريد عقوبات أكثر وضغوطاً أكثر لأن هذا سيمنع الديكتاتوريين في إيران من التمادي

من جهته وزير الخارجية البولندي ياسيك تشابوتوفيتش قال إن المشكلات في الشرق الأوسط معقدة والاتحاد الأوربي لا يملك القوة الكافية لحلها وحده.

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