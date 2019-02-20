"الفاغنر" مرتزقة طامعون.. ما رأي العرب بتدخل روسيا بإفريقيا؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (محمد قدري )

يتزايد مؤخراً اهتمام روسيا بالقارة الإفريقية وخاصة جمهورية إفريقيا الوسطى بحثاً عن ثروات أبرزها الماس والذهب واليورانيوم، ولتحقيق مآربها في تلك القارة تعتمد على مرتزقة الفاغنر.

مرتزقة الفاغنر أو مرتزقة بوتين ، كان موضوع فيديو أعده الزميل محمد قدري لما قدمه مذيع أخبار الآن عطاء الدباغ من معلومات ثرية .

الفيديو نشر على صفحة أخبار الآن على فيسبوك ، فحصد تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين ، اذ تمت مشاهدته أكثر من 300 الف مرة ،كما حصد أكثر من 2000 إعجاب ، بنما تمت مشاركته أكثر 560 مرة وعلق عليه أكثر من 170 شخص .

Jaco Joseph علق " الجميع يبحث عن مصالحه"

اين الشرق الليبي الليبي أيضاً علق " شيوع همهم المصالح الشخصية."

علي المذيب المذيب علق " ماعندهم لا عهد ولا ذمة "

Radwan Issaoui Issaoui علق " روسيا افضل من فرنسة وامريكة " فردت عليه Islam Islam بالقول " انظر ماذا فعلو باخوننا سوريين ليس بافضل منهم بل اسوء"

وتختلف مجموعة مرتزقة "فاغنر" عن شركات الأمن الخاصة الغربية، فبينما تقدم هذه الأخيرة خدمات الحراسة والخدمات اللوجيستية بشكل رئيسي، فإن "فاغنر" تبدو مشاركة جنباً إلى جنب مع القوات الروسية النظامية، وفي حالة سوريا فإنها تنفذ عمليات بالمشاركة مع الميليشيات السورية.

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