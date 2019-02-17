ساندرز يترشح ضمن سباق الرئاسة الأميركية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن السيناتور الأميركي بيرني ساندرز عن اعتزامه للترشح ضمن انتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 2020، وذلك حسبما نقل موقع "بوليتيكو" الإخباري عنه .

وقال الموقع أن بيرني ساندرز هُزم في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في 2016

كما ترشح نحو 10 ديموقراطيين للانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستجرى في 2020، وينتظر أن يعلن نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ترشحه أيضا.

والسناتور الديمقراطي عن فيرمونت صاحب الـ77 عاما، مستقل مرتبط بالديمقراطيين، وكان منافس هيلاري كلينتون في الانتخابات التمهيدية للحزب في 2016.

وعندما ترشح في 2016، بدا جديدا على الساحة السياسية الديمقراطية، قبل أن ينجح في مواجهة كلينتون التي فازت في نهاية المطاف، لكنها هزمت أمام الجمهوري دونالد ترامب في الاقتراع الرئاسي.

وخلال حملة الانتخابات التمهيدية، دافع ساندرز الذي يصف نفسه بـ"الديمقراطي الاشتراكي" عن تغطية صحية كاملة للأميركيين، وتعليم جامعي مجاني وزيادة الحد الأدنى للأجور.

وقد انتخب نائبا حيث شغل هذا المقعد من 1990 إلى 2006، قبل أن يصبح عضوا في مجلس الشيوخ، وأعيد انتخابه بسهولة في المرة الأخيرة في نوفمبر، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وما زال بيرني ساندرز يتمتع بشعبية كبيرة بين الديمقراطيين، لكن بعض أعضاء الحزب يتساءلون ما إذا كان رجل سبعيني هو المرشح الذي يحتاجون إليه.

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