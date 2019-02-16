ترامب يوقع على قرار إعلان حالة الطوارئ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وسط تنديدات قادة المعارضة الديمقراطية، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، على قرار إعلان حالة الطوارئ الوطنية، في الولايات المتحدة الأمريكية، لتمويل الجدار على الحدود مع المكسيك.

ويسمح هذا الإجراء نظرياً بتجاوز الكونغرس من أجل الحصول على الأموال لبناء الجدار لوقف الهجرة غير القانونية، أحد أبرز وعود حملته الانتخابية.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، إن الجميع يعلم أن الجدران تعمل مشيرا إلى ما سماه اجتياحاً للمهاجرين غير القانونيين والعصابات.

ووفقاً للبيت الأبيض، سيتمكن ترامب من جمع نحو 8 مليارات دولار لبناء هذا الجدار، مع احتساب مبلغ 1,4 مليار دولار رصدها الكونغرس لذلك.

من جهته، ندد قادة المعارضة الديموقراطية بما اعتبروه "انقلاباً عنيفاً" على الدستور، بشأن توقع ترامب على قرار إعلان حالة الطوارئ الوطنية.

واعتبرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وتشاك شومر رئيس الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ إن الإعلان غير القانوني، للرئيس المنطلق من أزمة غير موجودة هو انقلاب عنيف على دستورنا ويزعزع الولايات المتحدة من خلال سرقة تمويلات الدفاع التي سنكون بحاجة إليها لدى وقوع أي طارئ على أمن البلاد.

المزيد: