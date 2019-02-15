بومبيو: قمة كيم - ترامب ستعجّل نزع النووي

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه لا يزال هناك الكثير من العمل أمام الأطراف المعنية بنزع كوريا الشمالية سلاحها النووي.

بومبيو أضاف في حديث لقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية، أن تطورات جيدة جرت بعد قمة سنغافورة بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي ، وبينها وقف بيونغ يانغ تجاربها النووية والصاروخية، وقال إن تحقيق هذا الهدف بالكامل، لا يزال يتطلب الكثير من العمل الدؤوب.

وأشار بومبيو إلى أن واشنطن تأمل في تحقيق تقدم كبير على هذا الصعيد خلال القمة الثانية بين كيم وترامب في فيتنام نهاية الشهر الجاري.

وأضاف: "بقي أسبوعان فقط على القمة، ونأمل في أن يتمكن الزعيمان خلالها من تحقيق تقدم ملحوظ في هذا الموضوع. أعتقد أن العالم كله ينتظر ذلك".

وأكد الوزير أن المباحثات ستشمل نزع السلاح النووي الكوري الشمالي، وتشكيل آلية للأمن والسلام في شبه الجزيرة الكورية.

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