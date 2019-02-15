تحذير بريطاني من عودة القاعدة

أخبار الآن | ميونيخ – ألمانيا (أ ف ب)

قال مدير المخابرات البريطانية أليكس يانجر الجمعة إن العلاقات الأمنية بين بريطانيا وحلفائها الأوروبيين تخيم عليها مشاكل مشتركة مثل التعامل مع المقاتلين والعائدين إلى أوروبا بعد انهيار داعش في سوريا والعراق

يانجر اعتبر أن القاعدة التي كانت دائماً في حالة خصومة مع داعش عاودت الظهور بدرجة ما نتيجة تراجع داعش، مضيفاً إن الأوربيين قلقون من هذا لأن كل التجارب تشير إلى أنه بمجرد دخول شخص ما في هذا النوع من الصلات فإنه يكتسب على الأرجح المهارات ويكون قد شكّل العلاقات التي ربما تجعل منه شخصاً في غاية الخطورة.

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