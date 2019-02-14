بريطانية داعشية تحكي عن فساد داعش

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

أجرت صحيفة التايمز البريطانية مقابلة مع البريطانية الداعشية شيماء بيغوم التي هربت من آخر جيب لداعش في بلدة الباغوز شرقي سوريا، حيث تعاني الفتاة الصغيرة رعباً وخوفاً مما رأته من قمع وحشي للتنظيم الإرهابي..

4 سنوات قضتها في شيماء فيما يسمى "ربوع الخلافة الداعشية"، أصاب الطالبة البريطانية ابنة الـ 19 ربيعاً الإحباط واليأس، لا سيما بعد أن فقدت ولديها، وسجن زوجها الداعشي.

في مقابلة مع صحيفة التايمز البريطانية أعربت الطالبة البريطانية المتحدرة من شرق لندن، عن رغبتها بالعودة إلى موطنها، بعد أربع سنوات قضتها مع التنظيم الإرهابي، وهي الآن حامل بطفلها الثالث.

وسافرت شيماء يوم كان عمرها 15 سنة فقط، لتلتحق بداعش في سوريا، إلا أنها بعد 4 سنوات من سفرها، أضحى حلمها الأول العودة إلى بريطانيا.

تقبع شيماء اليوم بحسب ما أفادت التايمز التي تعقبتها، في أحد مخيمات النازحين شرق سوريا، وهي حامل في شهرها التاسع.

وسبق لها أن أنجبت طفلين لكنهما ماتا رضيعين. أما زوجها فيقبع في أحد السجون لدى قوات سوريا الديمقراطية.

الزوجة الداعشية الحامل أكدت أنها لن تندم أبداً بعودتها إلى بريطانيا، فالتنظيم الإرهابي انتهى وكان هناك الكثير من القمع والفساد، مؤكدة أنهم لا يستحقون الانتصار.

شيماء روت كيف وضعوها في منزل تنتظر فيه العرائس مجيء "الجهاديين" لاختطافهن والزواج بهن، حيث تزوجت بعد عشرة أيام فقط من وصولها إلى الرقة، عام 2015، من هولندي كان اعتنق الإسلام وانضم للتنظيم المتطرف.

شيماء لم تعد تثق بداعش رغم انضمامها إليه برغبتها، والسبب كما تقول العمليات الوحشية التي كان ينفذها التنظيم الإرهابي بحق المدنيين وخاصة بالأسرى

أيضاً تحدثت عن الفساد والسرقات التي كانت تحصل داخل التنظيم الإرهابي، إضافة إلى عمليات التخوين والوشاية لدى أمراء داعش، كل هذه الأمور سببت بحسب شيماء إلى ضعف التنظيم وتقهقره

شيماء التي غادرت بحسب ما روت للصحيفة، الرقة في يناير 2017، مع زوجها لكن طفليها كانا ماتا في الأشهر الأخيرة، وصفت حياتها في الرقة بالـ "عادية" رغم القصف وتناثر الأشياء من حولها.

وسافرت شيماء في الفترة الأخيرة مع فرار المقاتلين إلى الشرق إلى باغوز، حيث تركت في منطقة تجاور المدينة بحوالي ثلاثة كيلومترات، لتصل منذ أسبوعين إلى معسكر للاجئين، بعد أن كان زوجها قد استسلم لمجموعة من المقاتلين المتحالفين مع المعارضة السورية، ولم تره منذ ذلك الحين.

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