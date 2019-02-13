عبدالمهدي يرفض بقاء قوات أجنبية في العراق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أبلغ رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان رفض بلاده وجود قواعد عسكرية على الأراضي العراقية.

وكان ترامب أثار غضب الساسة العراقيين هذا الشهر، عندما قال إن الوجود الأمريكي ضروري في العراق لمراقبة إيران.

وبحسب البيان الصادر من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، فإن عبدالهادي أوضح لوزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، أن "القرار العراقي مستقل ولا يتأثر بأي نفوذ وإملاءات من أي طرف".

كما أكد عبد المهدي "حرص العراق على العلاقات مع الولايات المتحدة المساهمة في محاربة الإرهاب وداعش"، مشيرا إلى أهمية تقيد الدولتين "بالاتفاقات الأساسية وهي محاربة الإرهاب وتدريب القوات العراقية ولا شيء آخر"، مؤكداً "عدم قبول أية قواعد أجنبية على الأراضي العراقية" وكان وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة قد وصل إلى بغداد في وقت سابق الثلاثاء، في إطار زيارة غير معلنة مسبقا.

وأبلغ شاناهان، الزعماء العراقيين أن واشنطن تدرك أن قواتها موجودة في العراق بناءً على دعوة بغداد، مستهدفاً تحقيق استقرار العلاقات بعد أن قال الرئيس دونالد ترمب إن القوات الأميركية ضرورية لمراقبة إيران.

يذكر أن لواشنطن حاليا نحو 5200 جندي في العراق بناء على طلب الحكومة للمساعدة في قتال تنظيم داعش.

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