اليونيسيف: أكثر من ربع مليون طفل مجندون في حروب ظالمة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( يونسيف )

* 250 الف طفل مجندون في حروب لا ناقة لهم فيها ولا جمل.

* الأطفال يستغلون في حروب جنوب السودان ، والصومال ، وسوريا واليمن وغيرهم ومن الدول .

* قد لا يشارك كل الأطفال القتال ولكن يتم تجنيدهم لجمع الحطب والطهي للجنود

* الجماعات المسلحة تستغل الفتيات الصغيرات وتجبرهن على الزواج قسراً بمقاتلين .

* أسوأ حالات استغلال الأطفال في الحروب ، هو استخدامهم كدروع بشرية أو دفعهم لتفجير أنفسهم .

لا يوجد في العالم أبشع من استغلال الطفولة ، ولا مبرر يمكن أن يكون كافياً لحرمان طفل من حياة آمنة ، حياة فيها التعليم واللعب أكبر ركيزة.

في اليوم العالمي لمكافحة استغلال الأطفال كجنود والذي يوافق اليوم الثلاثاء الـ12 من شهر فبراير أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" أن عشرات الآلاف من الفتيات والفتيان على مستوى العالم يتم استغلالهم كجنود في الحروب والنزاعات المسلحة .

اقرأ : ميليشيا الحوثي مستمرة في تجنيد الأطفال

وأعلنت المنظمة أنه على الرغم من أن هناك قصورا في توفير أرقام موثوقة، فإن بعض التقديرات تفترض وجود ما يصل إلى 250 ألف جندي طفل أي ربع مليون طفل حول العالم .



وبحسب المنظمة، يتم إساءة استغلال كثير من الأطفال على أيدي أطراف متنازعة في الصراعات طويلة الأمد في جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وسوريا واليمن لأغراضها الخاصة.

اقرأ : تجنيد الأطفال للقتال فى صفوف داعش في سوريا

وأضافت المنظمة أنه تم أيضا استخدام فتيات وفتيان كجنود أطفال أو مساعدين لجماعات مسلحة في أفغانستان ومالي و ميانمار.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن الأطفال قد لا يشاركون في القتال أحياناً ، ولكن يضطر كثير منهم للعمل ككشافة أو رسل أو يتعين عليهم الطهي أو جمع الخشب.

اقرأ: هيلي: إيران تجنّد الأطفال وتشركهم بحروب

وأضافت المنظمة أنه يتم تزويج بعض الفتيات قهرا بمقاتلين، ويتم استغلال بعض الفتيات وكذلك الفتيان جنسيا أيضا.

وأشارت المنظمة إلى أنه في أسوأ الحالات يتم إجبار أطفال على العمل كـ "دروع حية"، أو تفجير أنفسهم في ساحات مزدحمة. وناشدت المنظمة جميع الحكومات تكثيف جهودها في مواجهة هذه الانتهاكات الشديدة لحقوق الأطفال.



اقرأ أيضاَ :

منظمة: الإيبولا قتلت 97 طفلا بالكونغو الديمقراطية

اليوم العالمي للأطفال المجندين في الحرب