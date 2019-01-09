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اتصالات خفية بين واشنطن وبيونغ يانغ

أخبار الآن | دبي - الأمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف السفير الكوري الجنوبي في واشنطن جو يون- جيه، عن وجود اتصالات بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تمهد لعقد قمة ثانية بين زعيمي البلدين.

السفير قال يبدو أن كوريا الشمالية والولايات المتحدة تجريان اتصالات تحت الطاولة بشأن قمتهما الثانية، مشيراً إلى أن ترامب وكيم يمتلكان إرادة راسخة، لذلك آمل في أن تعقد المحادثات التحضيرية للقمة في المستقبل القريب.

ولفت السفير إلى أن النتائج التي تحققها سيئول فيما يتعلق بالمفاوضات بين بيونغ يانغ وواشنطن بشأن نزع السلاح النووي والعلاقات بين الكوريتين، ستحدد بشكل كبير ما إذا كان عام 2018 سيبقى عاماً تحققت فيه تغييرات كبيرة لمستقبل شبه الجزيرة الكورية أم لا.

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#ترامب #اخبار عالمية #امريكا #كوريا الجنوبية

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