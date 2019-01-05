قتلى في أقوى عاصفة تجتاح تايلاند منذ عقود

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (منى عواد)

أعلن مسئولون تايلانديون، اليوم السبت، استئناف حركة الطيران إلى المحافظات الجنوبية في البلاد بعدما هدأت العاصفة الاستوائية العاتية "بابوك" وتحركت باتجاه بحر أندامان، جنوب شرقي خليج البنغال.

العاصفةُ الاستوائية "بابوك" التي ضربت جنوب تايلاند وصفت بأنها أسواُ عاصفة تجتاحُ البلاد على مدى جيل كامل ..

أوقعت العاصفة الشديدة منذ يوم الخميس أربعة قتلى، وتسببت بفيضاناتٍ وانقطاع في التيار الكهربائي دفعت حوالي ثلاثين ألف شخص إلى مراكزِ إجلاء، غير أن الجزرَ السياحية في البلاد بقيت بمنأى عنها ..



وأشدت "بابوك"، وهي أولُ عاصفة استوائية تضرب المملكة منذ ثلاثين عاما خارج موسم الأمطار، مع رياح عاتية تصل سرعتها إلى 75 كلم في الساعة، وأمواج يتراوح ارتفاعها بين ثلاثة وخمسة أمتار، وأمطار غزيرة ..

مئات السياح علقوا في جزر خليج تايلاند، بسبب العاصفة الاستوائية التي تسببت بإغلاق المطارات والمرافئ.

ولم تصدر السلطات في الوقت الحاضر أي حصيلة نهائية لعدد الضحايا.

واستؤنفت الرحلات الجوية إلى الأقاليم الجنوبية في تايلاند، السبت، بعد تباطؤ في سرعة الرياح الناجمة عن العاصفة .

وضربت العاصفة جنوب تايلاند في وسط الموسم السياحي، ما يلحقُ ضررا باقتصاد المملكة الذي يعتمد على السياحة.

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