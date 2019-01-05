عشرات آلاف السياح محاصرون في تايلند

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (بلال عميني)

ضربت العاصفة الاستوائية بابوك جنوبي تايلاند، صباح الجمعة، وسط مخاوف من جانب السلطات من أن تصبح أشد عاصفة تضرب البلاد منذ عقود.

آلاف السياح لا يزالون عالقين في جزر خليج تايلاند التي أغلقت مطاراتها ولم تغادر مراكبها وسفنها المرافئ بسبب العاصفة الاستوائية “بابوك”، التي تضرب جنوبي البلاد وترافقها أمطار غزيرة ورياح عاتية.

بابوك تعد العاصفة الاستوائية الأولى التي تضرب هذا الجزء من البلاد خارج موسم الأمطار منذ ثلاثين عامًا، وتصل فيها سرعة الرياح إلى 80 كلم في الساعة، بينما بلغ ارتفاع الموج خمسة أمتار.

ويتوقع أن تتساقط أمطار غزيرة مع هبوب رياح عاتية في حوالي 12 إقليمًا، حيث ستكون جزر كوه ساموي وكوه تاو وكوه بانغان الأكثر تضررًا.

مدير مركز الأرصاد الجوية التايلاندي، قال إن العاصفة ستطال كل جزر الخليج بالرغم من أن توقعات الأرصاد الجوية تشير إلى أن “بابوك” لن تتحول إلى إعصار، لكن توقعات الخبراء تقول ‘إن بابوك ستشتد وستشهد رياحاً تبلغ سرعتها 118 كلم في الساعة.

مخلفات عاصفة بابوك:

حرم عدد من المنازل في المنطقة من التيار الكهربائي في إقليمي ناخون سي ثامارات وسورات ثاني بسبب سقوط أشجار وأعمدة كهرباء، حسبما ذكر مسؤول في مصلحة الكهرباء.

وعلقت السلطات التايلاندية خدمات العبارات في خليج تايلاند وأغلقت ثلاثة مطارات في المنطقة حتى السبت، ما اضطر عدداً كبيراً من السياح إلى البقاء في الجزر التي أصبحت معزولة عن القارة.

مسؤول عن إدارة الجزيرة قال إن هناك عشرة آلاف سائح عالقون في جزيرة كوه بانغان، ويشكون من قلة الغذاء بعدما أصبحت المتاجر شبه خالية من المواد التموينية.

كان متوقعاً أن تستقبل تايلند عددًا قياسيًا من السياح هذا العام يصل إلى 40 مليون شخص، يقصد عدد كبير منهم شواطئها ومنتجعاتها الجنوبية، غير أن العاصفة بابوك أدت إلى فرار عشرات الآلاف من السياح من المنطقة منذ الأربعاء الماضي.

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