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ترامب: الإغلاق الحكومي قد يستمر لسنوات

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إنه أبلغ قادة الكونغرس أن الإغلاق الحكومي الجزئي يمكن أن يستمر لسنوات، لا أنه أضاف أنه لا يعتقد أن ذلك سيحدث.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر لصحافيين إن اجتماعهما مع ترمب كان مثيراً للنزاع إلى حد ما، بينما وصفه ترمب بأنه "مثمر".

وقال ترمب إنه لن يعيد فتح الوكالات الحكومية المغلقة إلا إذا حصل على تمويل تأمين الحدود.

وأشار أيضاً إلى ثقته بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين يضع حداً للحرب التجارية التي أعلنها على بكين.

 

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