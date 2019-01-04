بومبيو يتوقع قمة قريبة بين كيم وترامب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو ، عن تفاؤله بشأن إمكانية عقد قمة ثانية بين الولايات المتحدة الأمريكية، وكوريا الشمالية، في وقت قريب، مستبعداً في الوقت ذاته أن تثمر عن توقيع اتفاق تاريخي بين البلدين.

وأوضح بومبيو، أن القمة ستعمل على جعل أمريكا أفضل وأكثر أماناً , مع تخفيف خطر انتشار الأسلحة النووية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي عقد قمة تاريخية مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة في حزيران/ يونيو، كشف الثلاثاء، أنه تلقى رسالة رائعة من نظيره الكوري الشمالي.

وقال بومبيو لشبكة "فوكس نيوز" إنه "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب أن يتم إنجازه، لكنني واثق من أنه ستكون هناك فرصة لإجراء لقاء مجدداً بين الرئيس ترامب والزعيم كيم في الفترة القصيرة المقبلة".

ولدى سؤاله إن كانت القمة المقبلة ستؤدي إلى اتفاق طويل الأمد، قال بومبيو "سأتفاجأ لو تمكنا من إنجاز كل شيء في هذا الاجتماع، رغم أن القيام بذلك سيكون أمراً رائعا".

وفي أول قمة بينهما، اتفق ترامب وكيم على العمل باتجاه نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، لكن ذلك جاء في اتفاقية مبهمة لم تتطرق إلى التفاصيل.

وتضغط الولايات المتحدة على كوريا الشمالية لنزع أسلحتها النووية قبل أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، في حين يطالب كيم، بالحصول على امتيازات اقتصادية فوراً وإنهاء الحرب بين الكوريتين التي دارت بين العامين 1950 و1953.

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