الثلج يضرب مدينة سريناغار الهندية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

شهدت مدينة سري ناغار الهندية اليوم تساقطا كثيفا للثلوج ، حيث غطت الطرق بالثلوج ، ما أدى إلى توقف العمل في المدينة.



ورصدت وسائل الإعلام المحلية أن انخفاض درجات الحرارة في مدينة سري ناغار الهندية وصل إلى درجة واحدة مئوية.

كما تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة في حديقة حيوان هناك Nandankanan في مدينة Bhubaneswar الشرقية تحسبًا لبرودة الشتاء وحماية الحيوانات.

حيث تم تركيب سخانات هواء للغرفة داخل العبوات مع أسرّة خشبية لحماية الحيوانات من أي أمراض مرتبطة بالشتاء.

اقرا ايضا

شاهد بالفيديو كيف غمر انهيار ثلجي شاحنة كبيرة في القوقاز!