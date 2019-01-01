شاهد بالفيديو كيف غمر انهيار ثلجي شاحنة كبيرة في القوقاز!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

في هذا الوقت من العام ، ومع هطول الثلوج على بعض المناطق تكثر أيضاً حوادث الانهيارات الثلجية ، التي قد تكون خطيرة جداِ في بعض الأحيان .صوّر شهود عيان فيديو أظهر انهيارا ثلجيا غطى شاحنة على طريق جبلي في منطقة تلاراتين بجمهورية داغستان الروسية.

وقال ناطق باسم إدارة الطوارئ في داغستان، إن الثلوج غطت شاحنة "فولفو" بعد أن غادر سائقها مقصورة القيادة. وأضاف أن الحادثة لم تخلف إصابات بين المواطنين.

وسارع سائقو السيارات الأخرى إلى التراجع بسياراتهم والابتعاد عن موقع الانهيار الثلجي.

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