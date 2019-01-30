الخماسي النووي يفشل في تنسيق بيان ختامي

أخبار الآن | بكين – الصين (وكالات)

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن ممثلي الدول "النووية الخمس"، الذين اجتمعوا اليوم الأربعاء في بكين، فشلوا في تنسيق بيان ختامي مشترك. وقال سيرغي ريابكوف، في كلمته خلال لقاء "الخماسي النووي"، إنه قلق من أن جميع هذه الأحداث تجري على خلفية تعميق فقدان الثقة المتبادل بين الدول النووية الخمس، وهو تحدٍّ غير مسبوق لهذا النوع من اللقاءات، مضيفاً أن الوضع في غاية الجدية، لدرجة أن الدول تخلت عن تنسيق البيان النهائي".

وأضاف: "لذلك بالذات، تبدو آنية جدا المسألة التي طرحتها موسكو على المؤتمر حول دور ومكان "الخماسي"، سواء في سياق تعزيز معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، أو حتى من منظور أوسع". ويطلق مصطلح "الدول النووية الخمس"، على تجمع غير رسمي للدول التي تمتلك أسلحة نووية، وهي روسيا والصين وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.

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