عشرات القتلى بمعارك في سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

امتدت المواجهات بين مسلحين تنظيم داعش وفصائل المعارضة الى مناطق جديدة في شمال غرب سوريا موقعة أكثر من 30 قتيلا من الجانبين في اليوم الثالث من المعارك وفقا لما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وانحصرت المعارك في بادىء الأمر في مناطق فصائل المعارضة في محافظة حلب، ثم توسعت الى محافظتي حماة وادلب، أخر معقل لفصائل المعارضة في شمال غرب سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال المرصد ان 17 مقاتلا من هيئة تحرير الشام و16 عنصرا من الجبهة الوطنية للتحرير قتلوا في المعارك.

وأضاف المصدر نفسه أن 75 مقاتلا من الجانبين قتلوا خلال ثلاثة أيام من المعارك وكذلك ستة مدنيين.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "لقد فتحت جبهات جديدة في قطاعات جديدة".

وأضاف "الجبهات امتدت الى مناطق جديدة".

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