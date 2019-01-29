خلافات تعرقل إطلاق الآلية الأوروبية لتجاوز عقوبات إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

قال دبلوماسيون إن الآلية التي يأمل الاتحاد الأوروبي أنها ستنقذ الاتفاق النووي الإيراني بتجاوزها العقوبات الأمريكية أصبحت جاهزة، لكنها متوقفة بسبب خلافات بين الدول الأوروبية.

من جهته، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، باجتماع في بروكسل نظمته الحكومة البلجيكية، إنه "سيتم تسجيله ، في حين أن الكيان هو نتيجة عمل شاركت فيه الحكومات الثلاث المعنية، فإن الاتحاد الأوروبي يريد إطلاقه مع بيان رسمي حول إيران تصادق عليه جميع الدول الأعضاء الـ28 ويتضمن مجموعة كاملة من المخاوف الأوروبية حيال إيران.

وأشاد الاتحاد الأوروبي بإيران نظراً لالتزامها بنود الاتفاق النووي، إلا أنه لديه مخاوف متزايدة بشأن برنامج طهران للصواريخ البالستية، فضلاً عن سجلها في مجال حقوق الإنسان، وتدخلها في نزاعات الشرق الأوسط، ومحاولاتها الأخيرة شن هجمات ضد جماعات المعارضة في أوروبا.

وقالت مصادر دبلوماسية إن إيطاليا وإسبانيا تعرقلان حتى الآن إصدار البيان، ما يعني أنه قد يتعين الانتظار حتى الاجتماع الرسمي المقبل لوزراء الاتحاد الأوروبي في 12 شباط/فبراير.

كما ليس واضحاً ما إذا كانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ستنتظر توافق الآراء على البيان أو المضي قدماً وإطلاق الآلية من دونهما.

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