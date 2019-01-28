اليابان تقسو على إيران وتتأهل لنهائي كأس آسيا

أخبار الآن | العين - الإمارات العربية المتحدة



حجز المنتخب الياباني مكانا له في نهائي كأس آسيا 2019، المقامة في دولة الإمارات، بعد الفوز على إيران بثلاثة اهداف نظيفة اليوم الإثنين، في نصف النهائي.



فعلى استاد هزاع بن زايد بمدينة العين سجل الساموراي أفضليتهم طوال فترات المواجهة ووصلوا للمرمى الإيراني في ثلاث مناسبات ليحققوا فوزا مستحقا ويكونوا طرفا في المباراة النهائية.

وسجل أهداف اليابان يويا أوساكو بالدقيقين "56، 67"، وجينكي هاراغوتشي بالدقيقة "90+2".

وينتظر المنتخب اليابان في المباراة النهائية المتأهل من مباراة الامارات وقطر المقررة غدا الثلاثاء.



photo source: Getty Images Europe - getty images

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