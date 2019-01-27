سفير كندا في الصين يقدم استقالته بناء على طلب ترودو

أخبار الآن| اوتاوا - كندا - (وكالات)

استقال سفير كندا في الصين، جون ماكالوم، بناء على طلب رئيس الوزراء جاستن ترودو، وذلك بعدما كان اضطر إلى الاعتذار عن تصريحات أدلى بها بشأن قضية لشركة هواوي الصينية أثارت جدلا.

وقال رئيس الوزراء الكندي في بيان السبت "مساء أمس، طلبت من جون ماكالوم أن يسلمني استقالته من منصبه كسفير لكندا في الصين، وقد قبلتها".

وسيمثل من الآن فصاعدا كندا في الصين، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الكندية في بكين جيم نيكل، بصفته قائما بالأعمال.

ومنذ اعتقال المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية، مينغ وانزهو، في فانكوفر في الأول من ديسبمر الماضي، توترت العلاقات بين البلدين إلى حد كبير.

وأدلى ماكالوم الأربعاء الماضي بتصريح أمام صحافيين صينيين قرب تورونتو، قال فيه إن جهة الدفاع عن المسؤولة الصينية في هواوي تملك "ملفا قويا جدا" لمعارضة تسليمها. وعدد نقاطا عدة لصالحها في هذا الملف مثل "التورط السياسي لدونالد ترامب" في الملف.

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