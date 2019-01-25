مادورو يغلق سفارة بلاده في الولايات المتحدة
أخبار الآن| كراكاس - فنزويلا - (ا ف ب)
اعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الخميس إغلاق سفارة بلاده وكل قنصلياتها في الولايات المتحدة بعدما قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن التي اعترفت بالمعارض خوان غوايدو رئيسا بالوكالة.
وقال مادورو أمام المحكمة العليا "قررت استدعاء كل الطاقم الدبلوماسي (...) وإغلاق سفارتنا وكل قنصلياتنا في الولايات المتحدة".
وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الفنزويلي الجنرال فلاديمير بادرينو، إن إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه رئيسا للبلاد بالوكالة، يشكل "انقلابا".
وأوضح خلال مؤتمر صحافي محاطا بكبار أعضاء قيادة الجيش بأنه ينبه شعب فنزويلا الى انقلاب يتم ضد المؤسسات وضد الديمقراطية وضد دسنور البلاد وضد الرئيس نيكولاس مادورو. وفي سياق متصل، اعتبرت لندن أن مادورو "ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا".
اقرأ المزيد:
ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات فنزويلا إلى 26