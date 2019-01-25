 مادورو يغلق سفارة بلاده في الولايات المتحدة

... فيديو: فكاهي فنزويلي يقطع خطاب تنصيب مادورو تمكن رجل، وصف بأنه «فكاهي»، من خداع الأجهزة الأمنية وحمل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

... مادورو يطلق حوارا وطنيا لتهدئة المحتجين في فنزويلا يُطلق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الذي يواجه حركة احتجاج منذ ثلاثة اسابيع تخللتها اعمال عنف، حوارا وطنيا لكن بدون مشاركة ابرز شخصية في المعارضة

... بلاد أكبر احتياط نفطي بالعالم جائعة وشعبها يسرق ليأكل البلاد العائمة على بحر من سائل الرأسمالية الأسود، واحتياطاتها منه هي الأكبر في العالم، وتزيد عن 297 مليار برميل، بتأكيد في 2014 منBP Statistical Review of World Energy ومن "أوبك" أيضا، أصبحت جائعة وعارية، شعبها يسطو على المحلات ليسرق ويلبس، وبالكاد يجد أدوية ليسرقها ويداوي بها مرضاه..

... الصين تشهد أبطأ نمو اقتصادي منذ ثلاثة عقود في 2018 سجل الاقتصاد الصيني أبطأ نمو له منذ نحو ثلاثة عقود في 2018، بحسب ما قال محللون في دراسة أجرتها وكالة فرانس برس

... كيف تقوم الصين "بإعادة تثقيف" مسلمي الإيغور؟ نشرت مجلة "نيويورك ريفيو أوف بوكس" في عددها الصادر في شهر فبراير 2019 عرضاً مفصلاً لمعاملة المسلمين الإيغور في الصين..