بومبيو: حكومة مادورو في فنزويلا غير شرعية

أخبار الآن | كاركاس فنزويلا (وكالات)

وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الحكومة الفنزويلية بأنها "غير شرعية" و"غير ديمقراطية"، مؤكداً دعم واشنطن لرئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو.

وأشار بومبيو في كلمة أمام اجتماع طارئ لمنظمة الدول الأمريكية, إلى أن قرار الولايات المتحدة بدعم رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض والاعتراف به رئيساً لفنزويلا "لم يتمّ اتّخاذه بين ليلة وضحاها".

وأكد دعم الولايات المتحدة القوي "للخطوات التي يخطط الرئيس المؤقت غوايدو لاتخاذها لاستعادة الديمقراطية، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة"، مضيفا أن واشنطن على استعداد لدعم الجمعية الوطنية الفنزويلية والشعب الفنزويلي.

وأضاف أن الولايات المتحدة على استعداد لتقديم مساعدات إنسانية بأكثر من 20 مليون دولار لشعب فنزويلا بأسرع ما يمكن، لكي يتمكن من معالجة النقص في المواد الغذائية والأدوية وغير ذلك من آثار الأزمة الاقتصادية والسياسية.

ودعا بومبيو منظمة الدول الأمريكية للعمل "على أساس مبادئ ديمقراطية" تجاه فنزويلا، ودعا لعقد اجتماع للمنظمة على مستوى وزراء الخارجية لبحث الوضع في فنزويلا.

يذكر أن الولايات المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية التي تضم 35 دولة وبعض الدول في أمريكا اللاتينية أعلنت أمس الأربعاء اعترافها برئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، فيما وصفت سلطات فنزويلا خطوات المعارضة بـ "الانقلاب".

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