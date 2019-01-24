رينو تعين مديرين فرنسيين بدلاً من كارلوس غصن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

عيّنت مجموعة رينو اليوم الخميس، اثنين من المدراء الفرنسيين المتمرسين في منصبي كارلوس غصن الموقوف في اليابان، مؤذنة ببدء حقبة جديدة لمصنع السيارات الفرنسي. وقالت رينو في بيان، إن “المجلس يعبر عن ثقته بالقيادة الجديدة ويتمنى لها النجاح في مهمتها”.

وتم تعيين تييري بولوريه الذي تولى تسيير الأعمال مؤقتًا في رينو منذ توقيف غصن في اليابان في تشرين الثاني/نوفمبر رئيسًا تنفيذيًا، وجان-دومينيك سينار الرئيس التنفيذي لعملاق الإطارات ميشلان، رئيسًا لمجلس الادارة.

وفي أول تعليق على تعيينه أكد سينار للمستثمرين ثقته بتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي ووصفه بـ”الضروري للغاية”. وقال سينار للصحافيين بعد تعيينه في منصبه: “وسط التحولات الكبرى في عالم السيارات، لا يمكننا أن نبقى بمفردنا، لهذا السبب التحالف ضروري للغاية”.

وكان غصن، الرجل الأكثر نفوذًا سابقًا في قطاع صناعة السيارات، قد استقال من منصبيه في رينو مساء الأربعاء فيما لا يزال موقوفًا في اليابان بانتظار محاكمته بتهمة مخالفات مالية. وغصن البالغ 64 عامًا، كان قد أُقيل من رئاسة مجموعتي نيسان وميتسوبيشي اليابانيتين اللتين تتهمانه بعدم التصريح عن جزء من مداخيله بما يصل إلى عشرات ملايين الدولارات خلال ثماني سنوات.ورحبت نيسان بإعلان رينو وعبّرت عن الأمل في فتح “صفحة جديدة” من العلاقات بين الشريكين.

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