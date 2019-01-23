مناظر رائعة.. درجات الحرارة تجمّد شلالات نياغارا (صور+فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أدّت عاصفة شتوية قطبية إلى تجمّد المياه المتدفقة من شلالات نياغارا في كندا، بعد وصول درجات الحرارة إلى ما دون 20 درجة تحت الصفر. وبذلك، فقد تحولت المنطقة الشمالية الشرقية في البلاد إلى منطقة جليدية.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صوراً توثق لحظة تجمد كل شيء. كذلك، فقد ساهم الجليد في تشكيل مناظر رائعة أبهرت الزائرين. ومع هذا، فقد بقيت بعض خطوط المياه من الشلال، تتدفق نحو الوادي.

ومن المتوقع أن تستمر الحرارة في المراوحة ما بين 5 إلى 20 تحت الصفر. أمّا خبراء الأرصاد الجوية فيتوقعون استمرار موجة البرد في منطقة الشلالات حتى نهاية الأسبوع.

مصدر الصور: hamodia

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