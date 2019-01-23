الخارجية الروسية: النصرة سيطرت على إدلب بالكامل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن إدلب أصبحت تخضع تحت سيطرة جبهة النصرة بشكل كامل.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحافي في موسكو،الأربعاء، أن الأمريكيين لا يُقدمون على أي خطوات لتنفيذ قرار سحب قواتهم من سوريا، مشيرة إلى أنّ المهم في الظروف الراهنة، هو منع التصعيد في شمال شرق سوريا.

وفي ذات الإطار، عبرت زاخاروفا عن قلقها من استمرار تدهور الوضع في محافظة إدلب السورية.

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