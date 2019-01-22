مقتل ثلاثة عسكريين اثر تحطم مقاتلة روسية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ ف ب)

قتل ثلاثة من أفراد طاقم مقاتلة روسية وأصيب طيار رابع حين تحطمت المقاتلة خلال طلعة تدريبية الثلاثاء في شمال غرب البلاد، على ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، بعد أيام قليلة من تصادم بين طائرتين قتل خلاله طياران.

وقالت الوزارة إنّ الطائرة هبطت بصعوبة بعد طلعة تدريبية بسبب تساقط الثلوج"، فتحطمت لدى الهبوط .

وتابعت "تم نقل طيارين اثنين لمرفق طبي ... ولقى اثنان من أفراد الطاقم مصرعهما" اثر الحادث الذي وقع في منطقة مورمانسك في شمال غرب البلاد.

ثم أبلغ مسؤول في مستشفى تراوما الوكالة أنّ طيارا ثالث توفى متأثرا بجروحه.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن مصادر قولها إنّ أجهزة الطوارئ تحاول إخماد حريق في موقع الحادث.

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