إعتقال المشتبه به في خطف الطائرة الروسية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية إلقاء القبض على رجل حاول اليوم الثلاثاء خطف طائرة ركاب روسية وهي في رحلة داخلية وسط البلاد، وتحويل مسارها إلى أفغانستان.

وأفادت مصادر إعلامية بأن المحتجز مواطن روسي اسمه الأول بافل، وهو في الـ41 من عمره، في حين ذكرت بعض المصادر أن الرجل كان ثملا عند إقدامه على التهديد والمطالبة بتغيير مسار الطائرة.

وأعلنت السلطات الروسية عن اعتقال خاطف الطائرة و الذي كان مسلحا و على تأثير الكحولز

وكانت مصادر في خدمة مراقبة الحركة الجوية الروسية أفادت في وقت سابق اليوم بأنه "أثناء رحلة، سورغوت موسكو طالب أحد الركاب بإبلاغ طاقم الطائرة بتحويل مسارها إلى أفغانستان"، قبل أن يتسنى إقناعه بضرورة الهبوط بالطائرة للتزود بالوقود.

وهبطت الطائرة لاحقا بسلام في مطار مدينة خانتي مانسيسك الواقع على بعد نحو 240 كيلومترا عن مطار الإقلاع في سورغوت بسيبيريا، وتم تعزيز الإجراءات الأمنية في مطار خانتي مانسيسك في سيبيريا.

وكان على متن الطائرة 75 راكبا، من بينهم 7 من الطاقم و 5 أطفال ولم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات جراء الحادث وعملية توقيف الجاني.

وقال مصدر أمني أن المشتبه به في خطف الطائرة لديه سوابق جنائية مرتبطة بقضايا مخدرات وسرقة

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