فشل محاولة لخطف طائرة روسية وتحويل وجهتها إلى أفغانستان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية بأن أحد ركاب طائرة "آيروفلوت" المسافرة من سورغوت شرقي البلاد إلى موسكو، طالب بتغيير مسار الرحلة إلى أفغانستان.

ووفق موقع مراقبة حركة الطيران FlightRadar، فقد حدث أمر طارئ على متن الطائرة، وغيرت مسارها وهبطت في مدينة خانتي مانسيسك الروسية.

وقد تم القبض على الخاطف الذي تبيّن أنه لم يكن مسلحا.

وقال مصدر مطلع إن الراكب وهو روسي الجنسية وعمره 41 عاما، بتغيير مسار الرحلة

وتم القبض على الخاطف الفاشل الذي تبيّن أنه لم يكن مسلحا.

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