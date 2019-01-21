الملايين يرصدون"قمر الذئب الدموي" حول العالم (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

رصد العالم ظاهرة خسوف "قمر الذئب الدموي العملاق"، في ساعات الصباح الأولى من يوم الإثنين حيث اكتسى القمر بظل شديد الحمرة في السماء خلال مشهد الخسوف.

صورة توضح مراحل خسوف قمر الذئب العملاق التي تم رصدها من ميامي في أمريكا

وعلى الرغم من أنه خسوف كلي، فلم يعتم القمر تماما بل توهج بلون أحمر نحاسي أكسبه اسم القمر الدموي. ويطلق عليه قمر عملاق لأنه قمر كامل وشديد القرب من الأرض.

وبما أنه يظهر في يناير ، حين تعوي الذئاب جوعا خارج القرى، فقد نال وصف القمر الذئب وفقا لدورية فارمرز ألماناك.

قمر الذئب الدموي العملاق ظهر فوق مونتيفيديو ساعات الأولى من يوم 21 يناير 2019 بينما زينت أضواء ملونة شارع 18 دي جوليو قبل احتفالات الكرنفال في أوروجواي.

وقالت وسائل إعلام أمريكية انه أمكن مشاهدة الخسوف الكلي للقمر في سماء الأمريكتين وأجزاء من غرب أوروبا، بما في ذلك بريطانيا، وشمال أفريقيا.

هكذا بدا القمر العملاق في ساعات ظهوره الأولى من فوق الجدار الذي يبنيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حدود بلاده مع المكسيك

ويحدث خسوف القمر عندما تمر الأرض بين الشمس والقمر، لتتوارى الشمس خلف كوكبنا، ويتحرك القمر في ظل الأرض الذي تعكسه الشمس.

أما من العاصمة واشنطن فرصدته عدسات المصورين في هذه الصورة

واستمر الخسوف الكلي لمدة نحو ساعة .

كما شوهد القمر العملاق في الإمارات في مدينة العين ورصدته العدسات من ملعب هزاع بن زايد في العين، عقب مباراة كرة القدم في الدور قبل النهائي لكأس آسيا AFC التي أقيمت بين تايلاند والصين .

من مكسيكو ستي في المكسيك رصد القمر الدموي أيضاً في هذه الصورة





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