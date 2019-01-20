"القمر الدموي" يطلّ على أمريكا

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تشهدُ الولايات المتحدة الأمريكية، الخسوف الكلّي لقمر الذئب الدموي العملاق، الذي يبدأ قبل دقائق من منتصف الليل في الساحل الشرقي للولايات المتحدة (5:00 بتوقيت غرينيتش).

وفي هذا الإطار، فإنَّ السكان من فلوريدا إلى أوريغون يتحضّرون للمشاركة في حفلات المشاهدة التي يتمّ الترتيب لها. وبحسب مجلة "ناشيونال جيوغرافيك"، فإنّ "الخسوف الكلي سيستمرّ لنحو ساعة". وإجمالاً سيستمرّ الحدث الذي يشمل الخسوف الجزئي قبل الخسوف الكلي وبعده، لمدّة 3 ساعات ونصف.

ويحدث الخسوف الكلي للقمر عندما يتعامد القمر مع الشمس والأرض، مما يمنحه لوناً أحمر أو دموياً لمن يشاهدونه. أما القمر العملاق فيحدث عندما يكون القمر قريباً من الأرض. أما القمر الذئب، فهو الاسم التقليدي للقمر المكتمل لشهر كانون الثاني/ يناير، عندما كان عواء الذئاب الصوت الذي يساعد في تحديد الشتاء.

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