قمر الذئب الدموي العملاق آت إلينا بعد أيام .. سجلوا التاريخ!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

العالم على موعدٍ مع ظاهرةٍ فلكيّة جديدة في الـ 21 كانون الثاني/يناير، فالقمر ينتظره خسوف كلي نادر .



ويحصل الخسوف الكلي أثناء اكتمال القمر، حين يمرّ الأخير مباشرة عبر ظلّ الأرض ما يُؤدي إلى تحوّله إلى اللون البرتقالي الداكن أو اللون الأحمر الداكن.



وسيظهر الخسوف في الولايات المتحدة الأمريكية بشكلٍ واضحٍ للغاية وبشكلٍ جزئي في أوروبا وآسيا ودول الشرق الأوسط خلال ليل الأحد 20 كانون الثاني وأولى ساعات الفجر من يوم الإثنين 21 كانون الثاني.



الخسوف الكلي سيبدأ الساعة 4.42 بتوقيت غرينتش وسيبلغ ذروته عند الساعة 5.13 لتنتهي ظاهرة الخسوف الكلي عند الساعة 5.44 وظاهرة الخسوف الجزئي الساعة 6.51. وأشار الموقع إلى أنّ كلّ مراحل الخسوف ستستغرق خمس ساعاتٍ.

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