بيلوسي تدعو ترامب لتأجيل كلمة الاتحاد السنوية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)



دعت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى تأجيل كلمة حالة الاتحاد السنوية، بسبب نقص الاجراءات الأمنية الناجمة عن الإغلاق الجزئي للحكومة الفدرالية.

واقترحت نانسي، على ترامب، العمل معاً لتحديد موعد آخر مناسب، بعد إعادة فتح الحكومة لإلقاء هذه الكلمة، أو دراسة إمكانية تقديم الكلمة كتابة إلى الكونغرس في 29 كانون الثاني/يناير.

وأضافت نانسي: "للأسف ونظراً لمخاوف أمنية، وإذا لم يعد فتح الحكومة هذا الأسبوع، فإنني أدعو ترامب العمل معاً لتحديد موعد آخر مناسب للكلمة".

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي، كلمته في 29 كانون الثاني/يناير، وسيطرح فيها أجندته، ويقدم تقريراً حول حالة الاقتصاد.

وتشهد الولايات المتحدة أطول فترة إغلاق للحكومة في تاريخها أدى إلى إغلاق نحو 25% من الوكالات والمكاتب الفدرالية.

وجهاز الخدمة السرية المكلف بحماية الرئيس، يوفر الأمن لما يعرف بالفعاليات الوطنية التي تتطلب إجراءات أمنية خاصة بما فيها خطاب حالة الاتحاد.

وقالت بيلوسي في رسالتها إن "جهاز الخدمة السرية ووزارة الأمن الداخلي لم يحصلا على أي تمويل منذ 26 يوماً"، مشيرة إلى أنّه "منذ العام المالي 1977، لم يسبق أن تم إلقاء كلمة حالة الاتحاد خلال إغلاق حكومي".

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