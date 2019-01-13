ترامب: يمكن اغلاق الإدارات الفدرالية خلال 15 دقيقة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، أنّ الإغلاق الذي يشلّ جزءًا من الإدارات الفدرالية , ويعتبر الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، بدخوله يومه الثاني والعشرين، يمكن حله خلال خمس عشرة دقيقة.

وكانت قد تجاوزت مدة هذا التوقف الجزئي في عمل الحكومة الفدرالية الجمعة، والتي سجلت في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون في 1996.



ويصر ترامب على طلب تمويل بقيمة 5,7 مليار دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، رغم تصميم الديمقراطيين في الكونغرس على رفض هذا الأمر.

وفي رد انتقامي، يرفض ترامب توقيع ميزانيات لقطاعات أخرى في الدوائر الحكومية لا علاقة لها بخلافه مع الكونغرس، فيزيد من شلل واشنطن.

وعواقب هذا الرفض واضحة وتتمثل في أن 800 ألف موظف في الإدارات الفدرالية (موظفون في مكتب التحقيقات الفدرالي ومراقبو الحركة الجوية…) التي يشملها الإغلاق لم يتلقوا رواتبهم، الجمعة، للمرة الأولى.

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