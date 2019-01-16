ارتفاع عدد القتلى في هجوم على فندق في نيروبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ارتفع إلى خمسة عشر قتيلا عدد الحايا الذين سقطوا جراء هجوم إرهابي على مجمع فندقي وتجاري في العاصمة الكينية نيروبي.

وكان إطلاق نار و دُوي إنفجارات سمع في العاصمة الكينية نبروبي في وقت مبكر اليوم ، بحسب ماقال شهود مشيرين غلى ان من بين من تم إنقاذهم امرأة حامل وابنة ُ مُشـَرِّع سابق.

وغردت النائبة السابقة بوني خالاوالي أنه تم إنقاذها بعد أكثر من 12 ساعة من بدء هجوم المتشددين الصوماليين.

وهاجمت جماعة الشباب الصومالية، فندقاً في العاصمة الكينية نيروبي، أمس الثلاثاء، أسفر عن قتل ما لايقل عن 14 شخصاً، وفق ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

ورجحت تقارير صحفية ارتفاع عدد الضحايا، بسبب وجود عشرات الإصابات التي وصفت بعضها بالخطرة.

للمزيد:

ارتفاع عدد ضحايا هجوم نيروبي إلى 14 قتيلاً