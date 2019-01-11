محامي غصن: سأقدم طلباً للإفراج عنه بكفالة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال "موتوناري أوتسورو" المحامي الرئيسي، لرئيس شركة نيسان موتورز، كارلوس غصن، الموقوف منذ تشرين الثاني/نوفمبر في اليابان ، إنه سيطلب الإفراج بكفالة عن موكله الذي وجهت إليه تهمتين جديدتين اليوم.

وقال أوتسورو في بيان مقتضب، إنه سيقدم طلباً للإفراج عنه بكفالة، في حين قررت اليوم نيابة طوكيو، ملاحقة غصن بتهمتي استغلال الثقة، والتقليل من الواردات في تقارير لنيسان بين عامي 2015 و2018.

وكان غصن اتهم في العاشر من كانون الأول/ديسمبر بالإعلان عن مداخيل أقل من الواقع في السنوات التي سبقت ذلك.

ونفصى رئيس شركة نيسان موتور، الاتهامات أمام المحكمة في أول ظهور علني له منذ القبض عليه في العاصمة اليابانية طوكيو، في التاسع عشر من تشرين الثاني، الفائت بتهم ارتكاب مخالفات مالية وشبهة التهرب الضريبي.

وفي وقت سابق، قالت محكمة طوكيو الجزئية، إنها رفضت طلباً من محامي كارلوس غصن، الذي اعتقل بتهم مالية، للإفراج عنه.

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