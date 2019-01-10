مون يطالب بيونغ يانغ بخطوات شجاعة

أخبار الآن| سيول – كوريا الجنوبية (أ ف ب)

أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن اليوم الخميس أنّ كوريا الشمالية بحاجة لاتّخاذ خطوات شجاعة وعملية باتّجاه نزع سلاحها النووي،

معتبراً من جهة أخرى أنّ القمّة الثانية بين بيونغ يانغ وواشنطن وشيكة.



ودعا الى بلورة إجراءات مقابلة لتسهيل جهود كوريا الشمالية لنزع سلاحها النووي.

وقال مون للصحافيين في البيت الأزرق مقرّ الرئاسة في سيول، إنّه يتعيّن على بيونغ يانغ أن تتّخذ مزيداً من الخطوات الشجاعة والعملية باتجاه نزع السلاح النووي للخروج من الطريق المسدود الذي بلغته المفاوضات بينها وبين واشنطن حول هذا الملف.



وأضاف أنه بالمقابل يجب بلورة إجراءات مقابلة لتسهيل جهود كوريا الشمالية لنزع السلاح النووي، مشيراً إلى أنه يمكن للولايات المتحدة على سبيل المثال أن توافق على نظام سلام وعلى إعلان ينهي رسمياً الحرب الكورية (1950-1953).

كما رأى مون أن الزيارة التي قام بها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون إلى بكين هذا الأسبوع هي مؤشر على أن القمة الثانية بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب وشيكة، قائلاً: أعتقد أن زيارة الزعيم كيم جونغ-أون إلى الصين سيكون لها تأثير إيجابي للغاية على نجاح القمة الثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

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