كيم يَعِد والصين تؤيد

أخبار الآن| دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وعد رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ببذل كثير من الجهد لجعل اجتماعه الثاني معه فعالاً، في حين دعمت الصين مواصلة المحادثات بين الجانبين.

الرئيس الكوري الشمالي قال خلال لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين إن بلاده ستلتزم بسياسة نزع السلاح النووي، وستحُل مشكلة شبه الجزيرة من خلال الحوار، وستبذل جهوداً حتى يتم تحقيق النتائج خلال القمة الثانية لقادة جمهورية كوريا الشمالية مع نظرائهم الأمريكيين، والتي ستحصل على موافقة المجتمع الدولي.

الرئيس الصيني شي جين بينغ قال خلال اجتماع مع كيم في بكين، إن بلاده تدعم عقد الاجتماع القادم بين زعيمي كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وتأمل في أن يتمكن الطرفان من عقد الاجتماع مع بعضهما البعض.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا عن شي جين بينغ قوله: إن الجانب الصيني يؤيد جهود بيونغ يانغ لمواصلة التمسك باتفاق نزع السلاح النووي، والدفاع عن تحسين العلاقات بين الشمال والجنوب، ودعم عقد اجتماع لقادة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

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