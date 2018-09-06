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قتلى جراء إطلاق نار داخل مصرف في أوهايو

أخبار الآن | اوهايو- امريكا (وكالات)

قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون بطلقات نارية داخل مصرف بولاية أوهايو في الوسط الغربي من البلاد وفق تقارير الإعلام والشرطة.

 وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن عدة أشخاص أصيبوا بعيارات نارية ونقلوا إلى المستشفى، وتم تأمين موقع الحادثة عند الساعة 9/15 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ووقع إطلاق النار في بهو المصرف، بحسب الشرطة.

وذكر تلفزيون "دبليو كاي آر سي" أن أربعة مصابين أدخلوا مستشفى في إحدى المناطق.

وتواجدت أعداد كثيفة من الشرطة في مكان الحادث وأغلق جزء من وسط المدينة، فيما هرعت العديد من عربات الإسعاف إلى المكان.

 

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