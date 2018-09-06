قتلى جراء إطلاق نار داخل مصرف في أوهايو

... باراك أوباما يفوز بولاية رئاسية ثانية فاز الرئيس الأمريكي باراك أوباما بولاية رئاسية ثانية متغلبا على خصمه الجمهوري ميت رومني

... بعد الخيانة المزعومة.. مولودة جديدة تنضم لعائلة "كاردشيان" بعد سنوات من توثيق محاولاتها للإنجاب في برنامج عائلتها (كيبينج أب ويذ ذا كارداشيانز)، أعلنت كلوي (33 عاما) قدوم مولودتها الأولى التي قالت إنها ستدعى "ترو"..

... سيدة اكتشفت أن زوجها الميت.. هو في الأصل أبوها! بعد وفاة زوجها، اكتشفت إحدى السيدات بولاية أوهايو الأمريكية، أن زوجهاالمتوفى هو ذاته والدها، وهو الأمر الذى اعتبر سراً كبيراً داخل العائلة، إلى أن سرب اليها هذا السر خفية بعد مضي سنوات على وفاة زوجها.

... مقتل 11 مسلحاً شرق أفغانستان قتل 11 شخصاً على الأقل وتم اعتقال 12 آخرين في عملية عسكرية،وأضاف المسؤولون أن العملية جرت في بلدة "كوز بهار"