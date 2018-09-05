كشف هوية متهمين بمحاولة اغتيال جاسوس روسي في بريطانيا

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (وكالات)



حددت السلطات البريطانية هوية روسيين اثنين، متهمين بمحاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته، في المملكة المتحدة.

لندن اتهمت روسيا بالوقوف وراء الهجوم، وحظيت بدعم العديد من الدول الغربية، إلا أن موسكو نفت تلك الاتهامات، مؤكدة أنه لا توجد أية أدلة تشير إلى تورطها.

وأوضح الادعاء البريطاني أن المتهمين هما أليكساندر بيتروف، ورسلان بوشيروف، لافتا إلى أنه تم إصدار مذكرة توقيف أوروبية لاعتقال المطلوبين.

وسكريبال هو كولونيل سابق في المخابرات العسكرية الروسية، وعثر عليه فاقد للوعي هو وابنته يوليا (33 عاما) على مقعد يوم الرابع من مارس في مدينة سالزبري بجنوب إنجلترا، بعد إصابتهما بغاز الأعصاب نوفيتشوك.

وقالت سو همينغ مديرة الخدمات القانونية بمكتب الادعاء الملكي:"لن نقدم طلبا لروسيا لتسليم هذين الرجلين، لأن الدستور الروسي لايسمح بترحيل مواطني روسيا".



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