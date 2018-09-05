سفينة اثيوبية في ميناء اريتري للمرة الأولى منذ حوالي عقدين

أخبار الآن | اسمرة - اريتريا (وكالات)

رست سفينة تجارية إثيوبية في ميناء إريتري للمرة الأولى منذ حوالي عقدين، في اعقاب إعلان البلدين إنهاء حالة الحرب بينهما وإعادة العلاقات.

الإذاعة الرسمية الإثيوبية افادت بأن السفينة رست في ميناء مصوع على البحر الأحمر، مشيرة إلى أنها ستحمل حوالي 11 طنا من الزنك الإريتري لإرساله إلى الصين.

وكان رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد قد زار إريتريا في تموز/يوليو الماضي، ووقع والرئيس الإريتري إسياس أفورقي اتفاقا بشأن استئناف العلاقات بين البلدين، ما أنهى أزمة عسكرية استمرت نحو 20 عاما.

وقام الزعيمان بإعادة فتح السفارة الإريترية في أديس أبابا.

وبعد ذلك، أعلنت شركة الطيران الإثيوبية إقلاع أول رحلة تجارية إلى إريتريا.

وانفصلت إريتريا رسميا عن إثيوبيا في عام 1993 بعد معركة طويلة على الاستقلال، لكن الحرب اندلعت بينهما في 1998 بسبب نزاع على الحدود، وأسفرت تلك الحرب عن مقتل حوالي 80 ألف شخص.

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