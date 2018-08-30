قتلى وجرحى في تحطم مروحية عسكرية في أثيوبيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



لقي ثمانية عشر 18 شخصا مصرعهم في أثيوبيا، إثر تَحَطُمِ مروحيةٍ عسكرية في منطقة أورميا وسط البلاد، وَفْقَ ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.

وأوردت الوكالة أن 15 من أفراد الجيش الأثيوبي لقوا حتفهم في الحادث الجوي، بينما قُتِلَ ثلاثةُ مدنيين بينهم طفلان.



وأوضح المسؤول في الشرطة، أشاليو أليمو، أن التحطم وقع صباح الخميس في منطقة أوروميا، وقال المسؤول إن سبب التحطم مازال قيد التحقيق.

وكانت المروحية متوجهة من مدينة ديرة داوا شرقي البلاد إلى قاعدة جوية في بلدة بيشوفتو جنوب غرب العاصمة أديس أبابا.

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