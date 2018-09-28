بريطانيا تبحث حظر حزب الله

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



تبحث الحكومة البريطانية حظر جماعة حزب الله اللبنانية في المملكة المتحدة بهدف تشديد الضغوط على إيران لدعمها للجماعات المسلحة الخارجة عن القانون.



وتحظر المملكة المتحدة منذ عام 2008 الجناح العسكري لحزب الله فقط، وليس ذراعه السياسية، غير أن مشروع القرار الجديد يدرس إعلان كلَّ تشكيلاتِ الحزب كجماعة محظورة على الأراضي البريطانية.

وأفادت صحيفة "غارديان"، الخميس، أن العديد من أعضاء البرلمان يطالبون بحظر تام للحزب، كما أن وزير الخارجية، جيرمي هانت، يدفع بهذا الاتجاه ويدعو لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد حزب الله الذي يعتبر ذراعاً إيرانية.

وذكرت الصحيفة أن حظر الحزب بجناحيه السياسي والعسكري من شأنه أن يساعد وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، على " القضاء على المراكز التي تأوي الإرهاب".

وحتى وقت قريب كانت الحكومة تجادل بأن الجناح السياسي لحزب الله لا يجب أن يكون محظوراً، لأن الحكومة وبناء على نصيحة جهاز الأمن، يجب أن تحافظ على التوازن والبقاء على اتصال مع الحكومة اللبنانية، التي يشكل حزب الله تياراً فيها.

من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية، توم توغندهات، إن تحريم الجناح السياسي لا يتعارض مع واجب المملكة المتحدة كحكومة للتحدث إلى وزراء في الحكومة اللبنانية.

وكان وزير الخارجية البريطاني هانت قد وصف في بيان، بعد وقت قصير من توليه منصبه، حزب الله بأنه منظمة "شنيعة ومثيرة للاشمئزاز"، وقال إنه يستنكر هذه المنظمة برمتها.

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