ماتيس: من السخافة اتهام طهران لواشنطن بهجوم الأحواز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رفض وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس تهديدات إيران بالانتقام من المسؤولين عن هجوم دموي استهدف عرضا عسكريا جنوبي غرب إيران، وقال إن من "السخف" أن تزعم طهران تورط الولايات المتحدة.

وقال الوزير الأمريكي للصحفيين في مقر وزارة الدفاع الأميركية، ردا على سؤال هل أثارت تهديدات إيران أي قلق لديه، "لا. لم تثر قلقي. كنا واضحين تماما بأنه لا ينبغي أن يدفعونا للانجرار لذلك. وأتمنى أن تسود عقول أهدأ وأكثر حكمة".

وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، رفضت اتهام إيران لواشنطن في الهجوم، قائلة إن على الزعماء الإيرانيين النظر بشكل أكبر إلى الداخل.

وأضافت "إن الرئيس الإيراني حسن روحاني بحاجة إلى النظر إلى قاعدته لمعرفة من أي يأتي هذا. يمكنه أن يلقي باللوم علينا كما يريد. الشيء الذي يتحتم عليه أن يفعله هو أن ينظر إلى المرآة".



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