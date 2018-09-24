استعدادات لإطلاق استراتيجية دولية لدعم الشباب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس استراتيجية جديدة موجهة للشباب ، لتمكين الشباب من تحقيق كامل إمكاناتهم، ولدعم حقوقهم .



استراتيجية جديدة اعلنت عنها الامم المتحدة لدعم الشباب في العالم وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم ودعم حقوقهم ، الاستراتيجية، التي ستطلق عشية بدء المداولات العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة، ستدعم تنفيذها لجنة ترأسها مبعوثة الأمين العام للشباب.

وتوفر الاستراتيجية المجال لتوحيد وحشد جهود الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني لترجمة هذا الزخم إلى عمل سياسي واستثمارات في الشباب ومعهم ، وستكون الاستراتيجية بمثابة مظلة لعمل الأمم المتحدة مع الشباب ومن أجلهم، ومن بين أول إجراءاتها الجديدة إطلاق "شراكة الجيل اللامحدود" التي بدأتها منظمة الـيونيسف لجمع وكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب.

وكان الأمين العام أنطونيو غوتيريش قد تحدث عن الاستراتيجية والمبادرة، في مؤتمر صحفي ، وقال إنهما ترتكزان على إجراءين محددين هما: فعل المزيد للاستجابة إلى تطلعات الشباب، وخاصة توفير التعليم الجيد ، وثانيا منح الشباب صوتا في عملية اتخاذ القرارات على كافة المستويات

اقرا ايضا

شباب الإمارات.. إرشاد وتمكين قادة المستقبل