واشنطن تتهم الصين بانتهاكات بحق الأويغور

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)



قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة إن مسلمي الأيغور في الصين "يعانون من التلقين السياسي الصارم وغيره من الانتهاكات المروعة" في معسكرات إعادة التثقيف.

وترفض بكين التقارير التي تفيد بأن مليوناً من أبناء هذه الأقلية المسلمة محتجزون في معسكرات في إقليم شينجيانغ في شمال غرب البلاد.

وأضاف في خطاب حول الحريات الدينية في جميع أنحاء العالم أن "مئات الآلاف وربما ملايين الأويغور محتجزون ضد إرادتهم في معسكرات إعادة تثقيف".

وفي رسالة إلى بومبيو ووزير الخزانة ستيف منوشين، دعا أعضاء في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أواخر آب/أغسطس إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين الصينيين المتورطين في اعتقال الأويغور.

ولم يذكر بومبيو ما إذا كان مستعدا للنظر في مثل هذه التدابير العقابية.

كما أعرب عن قلقه تجاه المسيحيين في الصين متهما الحكومة ب"إغلاق الكنائس وإحراق الكتاب المقدس وإجبار المؤمنين على توقيع وثائق يتنصلون فيها من معتقدهم".

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