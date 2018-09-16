ارتفاع عدد ضحايا إعصار فلورنس إلى 8 قتلى

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ارتفع عدد ضحايا الإعصار فلورنس في ولايتي نورث كارولينا وساوث كارولينا إلى 8 قتلى على الأقل فيما تسببت الرياح والأمطار القياسية المصاحبة في فيضانات خطيرة أدت إلى اقتلاع الأشجار وهدم طرقات وحرمان قرابة مليون منزل من الكهرباء.

وعلى الرغم من انخفاض حدة فلورنس بعد وصوله إلى اليابسة إلا أنه ما زال يشكل تهديدا بالغا لأجزاء واسعة بسبب تحركه البطيء وكمية الأمطار القياسية المصاحبة له.

وقال حاكم ولاية نورث كارولينا روي كوبر إن فلورنس "يسقط كميات قياسية من المياه حتى في مناطق لا تشهد عادة فيضانات، وتقاس نسبها في بعض المناطق بالأقدام وليس بالبوصات".

وحذر كوبر السكان من محاولة العودة إلى منازلهم الآن.

بينما قال حاكم ساوث كارولينا هنري ماكماستر "إن هذا الإعصار مصحوب بفيضانات".

واضطرت فرق الإنقاذ لانتشال العالقين من ديارهم بالمراكب والمروحيات بسبب كثافة الفيضانات، بينما توجه عشرات الآلاف إلى الملاجئ.

ومن أكثر المناطق تضررا في نورث كارولينا مدينتا ويلمينغتون ونيو بيرن.

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