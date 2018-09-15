8 قتلى لبوكو حرام في نيجيريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قتل ثمانية أشخاص في هجوم شنه مقاتلون من "بوكو حرام" على قريتين شمال شرق نيجيريا،

واندلعت مواجهات حينما حاول قرويون التصدي للمهاجمين الذين جاؤوا للاستيلاء على مواشيهم في قريتي مودو أجيري وبولاما كاييري ، وكثفت "بوكوحرام" مؤخراً هجماتها مستهدفة بصورة خاصة الجيش النيجيري.

وأضاف: "قتل 8 أشخاص في المواجهات وأصيب 4 آخرون بجروح".



وأوضح المتحدث أن عناصر بوكو حرام فتحوا النار على القرويين المسلحين بالسواطير والعصي والسيوف.



وقال أحد قادة الميليشيا المحلية، باباكورا كولو: "لم يتمكن القرويون من مواجهة المزودين بأسلحة نارية".



وتابع أن المسلحين استولوا بعد الهجوم على مواشي القرويين.



وكثفت بوكوحرام مؤخراً هجماتها مستهدفة بصورة خاصة الجيش النيجيري.



وتسببت بوكو حرام بسقوط أكثر من 27 ألف قتيل ونزوح حوالي 2.6 مليون شخص منذ 2009، في حين أن 11 مليون نيجيري بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية بحسب منظمات غير حكومية

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