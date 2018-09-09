جماعة بوكو حرام تسيطر على مدينة في شمال شرق نيجيريا

أخبار الآن | كانو - نيجيريا - (ا ف ب)



أعلنت مصادر أمنية نيجيرية السبت، أن مسلحين من جماعة بوكو حرام احتلوا مدينة تقع في شمال شرق نيجيريا، بعد ان تمكنوا من احتلال قاعدة عسكرية مجاورة.

وأوضح المصدر نفسه أن المسلحين هاجموا قاعدة عسكرية في منطقة غوزامالا في ولاية بورنو ما ادى الى قتل 8 مدنيين.

ويأتي هذا الهجوم في إطار سلسلة من العمليات التي تقوم بها جماعة بوكو حرام ضد المقرات العسكرية في البلاد منذ أسابيع.

وتعتبر السلطات النيجيرية أن المتشددين باتوا في موقع ضعيف، بحيث بات بإمكان النازحين العودة الى منازلهم في غوزامالا.

إلا ان هجمات المتطرفين لم تتوقف ومتواصلة.

وقال مسؤول محلي في منطقة غوزومالا لفرانس برس "صحيح أن بوكو حرام احتلت غودومبالي صباح السبت بعد أن طردت الجنود من المدينة"، مضيفا أن المسلحين "باتوا يسيطرون بشكل كامل على المدينة وعلى القاعدة العسكرية" المجاورة لها.

وأعلن مصدر عسكري أن "الارهابيين هاجموا القاعدة (الجمعة) نحو الساعة 19،50 (18،50 تغ) وتواصلت المعارك الضارية حتى ساعات الفجر الاولى من يوم السبت، عندما أجبر الجنود على الانسحاب من القاعدة".

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